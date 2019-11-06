«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال NOW

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد الإسبانى صاحب الأرض والجمهور وبين جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، في لقاء يسعي فيه زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد للفوز من أجل الإستمرار في البطولة الأوروبية بشكل جيد وبقترب من الصعود، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.





KOORA STAR موعد مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي YALLA SHOOT.





ويحتل ريال مدريد المركز الثانى بالمجموعه برصيد 4 نقاط من الفوز في لقاء وحيد خلال الثلاث مباريات الماضيه كان أمام جالطة سراي بتركيا بهدف دون رذ سجله تونى كروس ولكن خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في اولى المباريات بثلاث اهداف دون رد وتعادل في اللقاء الثانى أمام كلوب بروج البلجيكى بهدفين لهدفين، ويسعي للفوز اليوم من اجل الوصول للنقطة السابعه، بينما يحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعه بالعلامة الكاملة من الفوز في 3 مباريات، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه YALLA SHOOT.





ويسعي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في الفوز اليوم من أجل إنهاء الأحاديث المثاره نحوه، والتقارير الإعلاميه التى تشير إقتراب رحيله عن تدريب المرينجي بعد النتائج السلبيه التي يعيشها الفريق الإسبانى خلال الفترة الحالية KOORA STAR.





شاهد مباراة ريال مدريد الإسبانى وجالطة سراي التركي بث مباشر، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، YALLA SHOOT.