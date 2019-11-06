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« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة توتنهام ضد النجم الأحمر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش توتنهام الآن NOW جول

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل فريق توتنهام الإنجليزي، ضيفًا على نظيره النجم الأحمر، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة النجم الأحمر ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا:

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ريد ستار ستاديوم" معقل النجم الأحمر، وتُنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 4.

 

النجم الأحمر ضد توتنهام:

 

يتطلع توتنهام أمام النجم الأحمر، لتكرار سيناريو المباراة الماضية التي جمعت بينهما منذ أسبوعين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وحقق الفوز فيها على الفريق اليوناني بنتيجة 5-0.

 

وكان توتنهام تعادل أمام أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى 2-2، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ 7-2، في الجولة الثانية، فيما حقق الفوز على النجم الأحمر الجولة الماضية 5-0.

 

وفي سياق المجموعة، يلتقي بايرن ميونخ مع أولمبياكوس اليوناني، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

 

ترتيب النجم الأحمر وتوتنهام:

 

يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية، التي يتصدرها بايرن ميونخ برصيد 9 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوتنهام ثالثا بنقطة وحيدة، فيما يأتي أوليمبياكوس اليوناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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