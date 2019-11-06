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بعد اجتماعه بممثلي أزمة سد النهضة بواشنطن.. ترامب يكشف نتائج الجلسة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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بوابة الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، ترامب،: "لقد عقدت للتو اجتماعًا مع كبار ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير ، أحد أكبر المشاريع في العالم ، والذي يتم بناؤه حاليًا".

وأضاف "ترامب" خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "سارت الجلسة بشكل جيد وستستمر المناقشات خلال اليوم".


بعد اجتماعه بممثلي أزمة سد النهضة بواشنطن.. ترامب يكشف نتائج الجلسة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، مع السيناتور جون باراسو، أقوى وأقدم أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، حيث عرض عليه الوزير المصري أخر تطورات ملف سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري، بحث مع السيناتور جون باراسو، الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حرص مصر على دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع واشنطن.

وأشار "حافظ"، إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة ورؤية مصر في القضايا المختلفة بها، وجهوده في مكافحة الإرهاب من منظور شامل، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وكذا التصدي للدول الداعمة والمُمولة لها.

هذا، وحرص وزير الخارجية على عرض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

كانت مصر قد أعلنت قبولها دعوة أمريكية لإجراء مباحثات مع أثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة.
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