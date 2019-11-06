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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، والمقرر لها اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا koraonline .

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في التشامبيونز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد جالطة سراي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.


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