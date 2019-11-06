محمد عز ينضم لمسلسل محمد رجب الجديد "الأخ الكبير"

أعلن الفنان محمد عز، عن انضمامه لمسلسل "الأخ الكبير"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر صورة جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة الفنان محمد رجب، وعلق على الصورة قائلا: "الأخ الكبير، كرمك يارب وتوفيقك"، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيهم.





أبطال مسلسل "الأخ الكبير"





المسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى، وبطولة كلا من محمد رجب، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمد عز، محمود حجازى، هاجر أحمد ، رندا البحيرى، أحمد حلاوة.





وهذا المسلسل يعد من أول المسلسلات التى ستعرض لمحمد رجب خارج السباق الرمضانى.





وفى سياق آخر، يشار أن محمد رجب خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "علامة استفهام"، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وبطولة كلا من محمد رجب، ميرهان حسين،محمد على رزق، هيثم أحمد زكى،إدوارد، جيهان خليل محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد.





وفى سياق مختلف، يشار أن محمد عز خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "لمس أكتاف"، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، بطولة فتحى عبد الوهاب، ياسر جلال، هاجر الشرنوبى، حنان مطاوع، كرم جابر، وحقق من خلال المسلسل نجاحا كبيرا.





ويشار أن محمد طرح مؤخرا أول اغانيه وتحمل الاغنية اسم "شعبان دلع" وحققت الاغنية نجاحا كبيرا.



