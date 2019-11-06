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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة توتنهام والنجم الأحمر بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط مباشر tottenham لايف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقى توتنهام الإنجليزي فريق سيرفينا زفيزدا في العاشرة من مساء اليوم الاربعاء على ملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

ويسعى فريق توتنهام إلى تحقيق الفوز من أجل محاولة تقليص الفارق مع بايرن ميونخ متصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وبفارق كبير عن الفريق الانجليزي الذي يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

 

بينما فريق سيرفينا زفيزدا فيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أي أنه خلف فريق توتنهام برصيد نقطه واحدة وهو الأمر الذي سيزيد من إثارة المباراة بشكل كبير.

 

وسيسعى كلا الفريقان إلى تحقيق انتصاراً هاماً للغاية سيحدد الكثير حول هوية المتأهل بشكل كبير للغاية، ولعب توتنهام حتى الآن 3 مباريات جمعهما من فوز وتعادل وهزيمة وحصد فريق سيرفينا زفيزدا 3 نقاط حصدهم من فوز وحيد وهزيمتين.

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وسيحاول فريق توتنهام أن يدخل المباراة بذكريات الموسم الماضي الذي تألق فيه بشدة واستطاع أن يصل إلى المباراة النهائية إلا أنه خسرها في النهاية بهدفين نظيفين أمام ليفربول.

 

أما فريق سيرفينا زفيزدا فيسعى على تحقيق انتصاراً سيقربه كثيراً من مزاحمة كبار المجموعة وهم بايرن ميونخ وتوتنهام المرشحان بقوة للتأهل للدور المقبل .

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