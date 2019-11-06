YOUTUBE - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة الريال NOW

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا kora star .





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