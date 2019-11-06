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ترامب: الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة كان "جيدا"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:16 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة كان جيدا، معلنا استمرار المحادثات بين الأطراف الثلاثة.


وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، إنه اجتمع مع مسؤولين من مصر وأثيوبيا والسودان لمساعدتهم في حل مشكلة المياه.

وانطلقت اجتماعات تضم وزراء الخارجية والمياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم، في واشنطن، وذلك برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوشين، ومشاركة البنك الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعرب في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصيا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدا لحرصه البالغ على خروجها بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقام كل طرف من الأطراف الثلاثة بطرح وجهات نظره في أزمة السد، فيما يسعى الوسيط  الأمريكي، حسب تصريحاته، إلى توفير المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات على نحو يزيل المخاوف ويطرح حلولا مرضية للجميع.

وتبرز أهم نقاط الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا في المشاكل الهندسية التي تتعلق ببناء السد وسنوات ملء خزان السد وإدارته أثناء سنوات الفيضان والجفاف.

وذكر تقرير أعدته اللجنة الثلاثية، التي شكلت من خبراء مصريين وسودانيين وإثيوبيين ودوليين لدراسة آثار السد، أن معايير التصميم المبدئي لم توضح سوى الطبيعة العامة للسد من دون ذكر تفاصيل حول مدى ملائمة جسم السد مع ظروف المنطقة المشيد عليها.

وبحسب التقرير نفسه فالتصميمات الإنشائية لأساسات سد النهضة لا تأخذ في الاعتبار انتشار التشققات الكثيفة المتواجدة في الطبقة الصخرية أسفل السد بما يهدد بانزلاق السد وانهياره، وهو الأمر الذي دفع عددا من الخبراء إلى القول بأن السد بني لينهار بما يشكله هذا من خطر داهم على إثيوبيا والسودان ومصر.

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