«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر REAL LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الريال بدون تقطيع LIVE HD

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" يسعى نادي ريال مدريد للفوز على نظيره جالطة سراي YALLA SHOOT LIVE في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت ابو ظبي ويمكن متابعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر كورة اون لاين KOORA ON LINE ويسعى ريال مدريد للفوز والحصول على الثلاث نقاط والصعود الى دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا KORA LIVE HD

فاز ريال مدريد 1-صفر في تركيا في مباراة عكسية الشهر الماضي KORA STAR ، لكن فريق زين الدين زيدان جمع فقط أربع نقاط من مباريات المجموعة الأولى الثلاث، مما تركهم على بعد خمس نقاط من باريس سان جيرمان يبدو أنه من غير المحتمل أن يكون مدريد قادرًا على المشاركة في باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى KORA COOL









من المرجح أن يتنافس كل من مدريد وبروج وغلطة سراي YALLA SHOOT LIVE على المركز الأخير ، ومن شأن فوز فريق زيدان في هذه المباراة أن يتركهم في وضع جيد قبل مباراتهم الأخيرة بمباراتي باريس سان جيرمان وبروج وبدأ لوس بلانكوس موسم المجموعة الأولى بهزيمة 3-0 أمام باريس سان جيرمان قبل أن يتعادل مع بروج 2-2 في الأول من أكتوبر.









أضاع نادي مدريد فرصة الانتقال إلى قمة الدوري الأسباني لكرة القدم في مطلع الأسبوع ، حيث تعادل ريال بيتيس بدون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس، REAL MADIRD LIVE على الرغم من تعاقد برشلونة مع عمالقة العاصمة في القمة كما تأهلوا لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في جميع المواسم الـ 23 السابقة، وهو رقم قياسي في المنافسة ومع ذلك ، كانت الفترة الأخيرة هي المرة الأولى منذ 2009-10. ZIDAN LIVE









لم يحرز غلطة سراي أبطال تركيا رقماً قياسياً KORA ON LINE في الموسم 22 في الموسم الماضي في أفضل حالاته في المراحل المبكرة من حملتهم في الدوري الممتاز ، YALLA SHOOT 7ASRY حيث حصل على 16 نقطة فقط من 10 مباريات ليحتل المركز السابع في الجدول ونجح فريق فاتح تيريم في الحصول على ثلاث نقاط على أرضه أمام ريسبور مساء يوم الجمعة، وكانت النتيجة بعد هزيمة 1-0 أمام بشيكتاش.









تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:كورتوا؛ كارفاجال، فاراني، راموس، مارسيلو؛ كروس، كاسيميرو، مودريتش؛ فينسوس، بنزيما ، رودريجو YOUTUBE LIVE



