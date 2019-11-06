’’كورة ستار NOW’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بين سبورت رابط الريال جودة متعددة HD

يواجه اليوم الأربعاء 6-11-2019 فريق ريال مدريد الإسباني نظيرة جلطة يراي التركي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوربا. yalla shoot ريال مدريد وغلطة سراي،كوروة ستار ريال مدريد وجالطة سراي التركي، بث مباشر اليوم ريال مدريد وجلطة سراي التركي كوورة لايف ريال مدريد وجلطة سراي التركي بدوري أبطال أوربا، بث مباشر اليوم جلطة سراي التركي





ملعب مباراة ريال مدريد وجلطة سراي التركي

يلتقي الفريقين ريال مدريد الإسباني مع نظيره جلطة سراي التركي على ملعب سنتياجو برنابيو اليوم الأربعاء، ويقدم البث المباشر، من جريدة أهل مصر .، كوورة ستار ريال مدريد اليوم، تقد البث المباشر





يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" يسعى نادي ريال مدريد للفوز على نظيره جالطة سراي YALLA SHOOT LIVE في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت ابو ظبي ويمكن متابعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر كورة اون لاين KOORA ON LINE ويسعى ريال مدريد للفوز والحصول على الثلاث نقاط والصعود الى دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا KORA LIVE HD

بث مباشر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جلطة سراي على النحو التالي:





حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – ألفارو أودريوزولا.

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة – رودريجو.





ككورة لايث بث مباشر ترتيب مجموعة الريال في دوري الأبطال :-

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق جالطة سراي بالجولة الماضية في تركيا بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الألماني توني كروس في الشوط الأول من اللقاء، وكان هذا هو الفوز الأول للفريق في دوري الأبطال هذا الموسم، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط.

2- ريال مدريد 4 نقاط.

3- كلوب بروج نقطتين.

4- جالطة سراي نقطة واحدة.

يلا شوووت موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي :-





موعد مباارة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر في دوري أبطال أوربا اليوم الأربعاء

تنطلق مواجهة ريال مدريد وجلطة سراي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.





بث ملاشر يلا شوووت كورة ستار ريال مدريد، فيما أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، بدوري أبطال أوروبا.





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