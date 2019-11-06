Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش السيتي hd

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يقوم مانشستر سيتي برحلة صعبة إلى سان سيرو ليواجه أتالانتا صاحب المركز الخامس في الدوري الإيطالي، نيرازوري إذا كانوا يريدون الحفاظ على آمالهم في دوري أبطال أوروبا، سوف يتطلع أتالانتا إلى التعافي من خسارة 2-0 على أرضه أمام كالياري، حيث غيرت بطاقة حمراء من نصيب ليسيتش في الشوط الأول مجرى المباراة  حيث خسر أتالانتا وتراجع إلى المركز الخامس.

 

اضطر فريق بيب جوارديولا للتغلب على ساوثهامبتون في نهاية الأسبوع، بعد أن أمّن في وقت متأخر ثلاث نقاط.

 

أتالانتا سيكون بدون النجم دوفان زاباتا، الذي لديه إصابة في العضلات، خلاف ذلك من المتوقع أن يكون لدى جيان بييرو جاسبريني تشكيلة مناسبة تمامًا للاختيار من بينها.

 

التشكيل الرسمي لمواجهة أتالانتا ضد مان سيتي

أتالانتا : جوليني ، تولوي ، بالومينو ، ماسيللو ؛ هوتبور، ،مالينوسكاي، دي رون، جوسين غوميز. إليتش ، مورييل

 

تشكيل السيتي: ايدرسون. كانسيلو، أوتامندي، ستونز، ميندي، فرناندينيو ، جوندوجان ، برناردو ؛ سترلينيغ ، محرز ، جيسوس

 

المباراة التنافسية السابقة هي الوحيدة بين الفريقين في المباراة العكسية على استاد الاتحاد، حيث فاز سيتي بلا رحمة 5-1 ونجذر أتالانتا في قاع المجموعة الثالثة.

 

 

إليك كيفية أداء كل فريق في آخر خمس مباريات له:

 

أتالانتا    مانشستر سيتي

أتالانتا 0-2 كالياري (3/11)    مانشستر سيتي 2-1 ساوثهامبتون  (2/11)

 

نابولي 2-2 اتالانتا (30/10)    مانشستر سيتي 3-1 ساوثهامبتون (29/10)

 

أتالانتا 7-1 أودينيزي (27/10)    مانشستر سيتي 3-0 استون فيلا (26/10)

 

مانشستر سيتي 5-1 اتلانتا  (22/10)    مانشستر سيتي 5-1 اتلانتا (22/10)

 

لاتسيو 3-3 اتالانتا (19/10)    كريستال بالاس 0-2 مانشستر سيتي  (19/10)

 

 

فوز سيتي سوف يرسلهم إلى دور الستة عشر ويترك اتالانتا على شفا الاستبعاد، لذلك كلاهما سيحارب على النقاط الثلاث المتاحة في هذه المباراة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ ساعة و نصف

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ يوم

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ يوم

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

ميسي يختار بديل فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

08:47 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status