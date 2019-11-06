يلا شووت MATCH city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش السيتي hd

يقوم مانشستر سيتي برحلة صعبة إلى سان سيرو ليواجه أتالانتا صاحب المركز الخامس في الدوري الإيطالي، نيرازوري إذا كانوا يريدون الحفاظ على آمالهم في دوري أبطال أوروبا، سوف يتطلع أتالانتا إلى التعافي من خسارة 2-0 على أرضه أمام كالياري، حيث غيرت بطاقة حمراء من نصيب ليسيتش في الشوط الأول مجرى المباراة حيث خسر أتالانتا وتراجع إلى المركز الخامس.

اضطر فريق بيب جوارديولا للتغلب على ساوثهامبتون في نهاية الأسبوع، بعد أن أمّن في وقت متأخر ثلاث نقاط.

أتالانتا سيكون بدون النجم دوفان زاباتا، الذي لديه إصابة في العضلات، خلاف ذلك من المتوقع أن يكون لدى جيان بييرو جاسبريني تشكيلة مناسبة تمامًا للاختيار من بينها.

التشكيل الرسمي لمواجهة أتالانتا ضد مان سيتي

أتالانتا : جوليني ، تولوي ، بالومينو ، ماسيللو ؛ هوتبور، ،مالينوسكاي، دي رون، جوسين غوميز. إليتش ، مورييل

تشكيل السيتي: ايدرسون. كانسيلو، أوتامندي، ستونز، ميندي، فرناندينيو ، جوندوجان ، برناردو ؛ سترلينيغ ، محرز ، جيسوس

المباراة التنافسية السابقة هي الوحيدة بين الفريقين في المباراة العكسية على استاد الاتحاد، حيث فاز سيتي بلا رحمة 5-1 ونجذر أتالانتا في قاع المجموعة الثالثة.

إليك كيفية أداء كل فريق في آخر خمس مباريات له:

أتالانتا مانشستر سيتي

أتالانتا 0-2 كالياري (3/11) مانشستر سيتي 2-1 ساوثهامبتون (2/11)

نابولي 2-2 اتالانتا (30/10) مانشستر سيتي 3-1 ساوثهامبتون (29/10)

أتالانتا 7-1 أودينيزي (27/10) مانشستر سيتي 3-0 استون فيلا (26/10)

مانشستر سيتي 5-1 اتلانتا (22/10) مانشستر سيتي 5-1 اتلانتا (22/10)

لاتسيو 3-3 اتالانتا (19/10) كريستال بالاس 0-2 مانشستر سيتي (19/10)

فوز سيتي سوف يرسلهم إلى دور الستة عشر ويترك اتالانتا على شفا الاستبعاد، لذلك كلاهما سيحارب على النقاط الثلاث المتاحة في هذه المباراة.