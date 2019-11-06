الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 عاما (فيديو)

أوضح حاتم السعيد، مسئول ملف الماليات بشركة تذكرتي، طرق الحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة، مشيرًا إلى أن الشركة ستتبع نفس طريقة تنظيم بطولة الأمم الإفريقية السابقة.



وأضاف "السعيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أن المواطن أو المشجع يقوم بتسجيل بياناته على موقع الرسمي لشركة "تذكرتي" للحصول على بطاقة التعريف FAN ID”، التي يستطيع من خلالها الاشتراك بالمباريات على موقع.



ونوه إلى أن" FAN ID” الذي استخدمه مشجعي مباريات كأس أمم أفريقيا الماضية سيكون متاحًا لاستخدامه بهذه البطولة، مضيفا: "أسعار التذاكر ستكون كالاتي: 20 جنيهًا للدرجة الثالثة، 30 جنيهًا للدرجة الثانية أما الأولى العلوية 75 جنيهًا بينما الأولى العادية 100 جنيهًا، معلقًا: "الأسعار في متناول الجميع".



ولفت مسئول ملف المليات بشركة تذكرتي إلى أن هناك إقبال كبير على بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، متوقعا زيادة الأعداد الفترة المقبلة لاسيما أن هناك تسهيلات كبيرة للجمهور.

