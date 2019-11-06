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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة باريس ضد كلوب بروج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط باريس II7SRY جول PLUS NOW

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان لملاقاة ضيفه كلوب بروج اليوم علي ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولي.

 

وقد تمكن سان جيرمان من الفوز علي كلوب بروج بالجولة السابقة بخماسية نظيفة وذلك قبل أسبوعين تقريباً، وبإمكان سان جيرمان التأهل لدور ال١٦ عندما يواجه كلوب بروج من أجل

 

تحقيق الثلاث نقاط حيث أنه يحتل الصدارة برصيد ٩ نقاط من فوزه في ثلاث مواجهات خاضهم حتي الآن دون أي تعادل أو هزيمه، ولتقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد ٨ نقاط، بينما يطمح كلوب بروج صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين بالخروج من اللقاء بنقطة يرفع بها رصيده ويحسن مركزه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال:

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بشكل حصري عبر شبكة قنوات beIN SPORTS HD3.

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