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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي بث مباشر KORA LINE كورة ستار رابط ماتش الريال beIN HD

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:20 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر الريال يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، في مباراة قوية بين فريق ريال مدريد ونظيره فريق جالطة سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة منافسات الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا:-
مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر ريال مدريد كورة انلاين، KORA GOAL ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الريال، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشى صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الأولي، برصيد 4 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما يأتي جلطة سراي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

KORA LIVE Real madrid vs Galatasaray
البث المباشر ريال مدريد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد جالطة سراي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، ويأمل الملكي في قطع خطوة جديدة نحو اللقب؛ من خلال الإنتصار على جالطة سراي، حيث يسعى ريال مدريد إلى الفوز أمام جالطة سراي لتعويض خيبات الجولات الماضية، حيث سقط أولاً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، ثم وقع في فخ التعادل أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد صحوته أمام فريق جالطة سراي.

بث مباشر ريال مدريد KORA GOAL يلا شوت ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم ضد كي آر سي جينك kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة ريال مدريد ضد جالطة سراي يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي جينك اليوم بث مباشر يلا شوت، وكانت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قد أوقعت ريال مدريد وغلطة سراي في المجموعة الأولى والقوية للغاية، برفقةكلا من؛ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق وكلوب بروج البلجيكي.

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