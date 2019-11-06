Advertisements
Advertisements
Advertisements

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة باريس وكلوب بروج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط مباشر paris لايف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، سيضمن الفريق الباريسي التأهل إلى الدور المقبل في حال تمكن من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو تعادله وفوز ريال مدريد الإسباني على ضيفه جالطة سراي التركي.

 

وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخيل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة فوزا ساحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة، ما يجعله مرشحا لتكرار الفوز على ملعب «بارك دي برانس» في باريس غدا.

 

لكن سان جيرمان يدخل مباراته القارية على خلفية خسارته المفاجئة محليا الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، بسقوطه أمام مضيفه ديجون المتواضع بنتيجة 1-2.

 

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاثة انتصارات)، أمام ريال الثاني مع أربع نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتين، وجلطة سراي صاحب المركز الأخير مع نقطة وحيدة.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، ويعلق على مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا المعلق التونسي رؤوف خليف.


التشكيلة الرسمية لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا


باريس سان جيرمان: نافاس – داجبا – سيلفا – كيمبيمبي – بيرنات – جيي – ماركينيوس – باريديس – دي ماريا – إيكاردي – مبابي.

 

كلوب بروج: مينيوليه – ميتروفيتش – ميتشيل – ديلي – سوبول – فاناكين – ريتس – دي كيتيلايري – دياتا – تاو – دينيس.

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ يوم

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 5 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ يوم

أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ يوم

ميسي يختار بديل فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

08:47 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status