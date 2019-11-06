«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة باريس وكلوب بروج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط مباشر paris لايف

في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، سيضمن الفريق الباريسي التأهل إلى الدور المقبل في حال تمكن من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو تعادله وفوز ريال مدريد الإسباني على ضيفه جالطة سراي التركي.

وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخيل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة فوزا ساحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة، ما يجعله مرشحا لتكرار الفوز على ملعب «بارك دي برانس» في باريس غدا.

لكن سان جيرمان يدخل مباراته القارية على خلفية خسارته المفاجئة محليا الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، بسقوطه أمام مضيفه ديجون المتواضع بنتيجة 1-2.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاثة انتصارات)، أمام ريال الثاني مع أربع نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتين، وجلطة سراي صاحب المركز الأخير مع نقطة وحيدة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، ويعلق على مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا المعلق التونسي رؤوف خليف.





التشكيلة الرسمية لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا





باريس سان جيرمان: نافاس – داجبا – سيلفا – كيمبيمبي – بيرنات – جيي – ماركينيوس – باريديس – دي ماريا – إيكاردي – مبابي.

كلوب بروج: مينيوليه – ميتروفيتش – ميتشيل – ديلي – سوبول – فاناكين – ريتس – دي كيتيلايري – دياتا – تاو – دينيس.