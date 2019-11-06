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«اون لاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت beIN mTAcH رابط ريال مدريد متعدد «NOW»

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:16 م
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بوابة الفجر
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يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر في الجولة الرابعة من دوري أبطال اوروبا، ويدخل ريال مدريد مباراة جلطة سراي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويعاني بشكل كبير على مستوى البطولة الأوروبية الأبرز والأحب لقلوب مشجعي ريال مدريد، ويتصدر المجموعة باريس سان جريمان الذي تمكن من الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في فرنسا.


مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي
يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد وجلطة سراي التركي ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة، ويسعى ريال مدريد للفوز على جلطة سراي ليتقرب من حسم التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا.



بث مباشر مباراة ريال مدريد
إليكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي التركي عبر يلا شوت الناقل لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي والناقل لدوري أبطال اوروبا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت التي تبث مباريات دوري أبطال اوروبا والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي يمكنكم عمل تحديث للصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى:

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