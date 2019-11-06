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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة باريس وكلوب بروج بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف باريس اليوم YALLA مبابي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه اليوم الأربعاء الموافق 6/11/2019 نادى باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب توماس توشيل  نظيره نادى كلوب بروج بقيادة المدرب فيليب كليمينت  في المبارة الرابعة التى تجمعهم ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا .


و من المقرر أن تقام المباراة بين باريس سان جيرمان و كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مسائاُ بتوقيت القاهرة و ستقام المباراة علي ملعب بارك دي برنيس و ستزاع المباراة عي قناة بي إي سبورت 3 .

 

و يحتل نادى باريس المركز الأول برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن ريال مدرير برصيد أربع نقاط بينما يحتل نادى كلوب بروج المركز الثالث برصيد نقطتين فقط بفارق نقطة وحيدة عن غلطة سراى في المركز الأخير .

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