Advertisements
Advertisements
Advertisements

الغرف التجارية يكشف سبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
دواجن
دواجن
كساب أحمد
Advertisements
علق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار الدواجن في المزارع لـ 16 جنيهًا، قائلًا: "خبر انخفاض أسعار الدواجن لذيذ بالنسبة للمستهلك، وهذا الانخفاض يرجع إلى قيام الدولة بتوفير كميات ضخمة جدًا من اللحوم بعد عيد الأضحى، خلاف زيادة التربية الريفية للدواجن السنوات الأخيرة بنسبة لا تقل عن 30%".

وتابع رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن سعر الدواجن حاليًا بعد انخفاضه، ربما يكون غير مناسب بالنسبة للمنتج، لذلك هناك ضرورة لإعداد توازن بين تكلفة كيلو الدواجن وسعر بيعه.

وأشار إلى أن تدفئة الدواجن في فصل الشتاء تصل لـ24 ساعة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج، وإذا لم يتم أعداد توازن في التكلفة والسعر، فسيخرج عدد كبير من المنتجين الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة إعداد منظومة محدد لتوحيد سعر العلف لمدة عدة أشهر للحفاظ على استقرار الأسعار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن توك شو اسعار الدواجن

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ يوم

انقلاب ميسي.. نجم برشلونة يطالب برحيل 3 لاعبين (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ يوم

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار محمد صلاح اليوم 6 نوفمبر: صدمة لصلاح في ليفربول.. وتحديد خليفته وأسطورة يونايتد يفتح النار على الفرعون

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ يوم

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ ساعة و نصف

ميسي يختار بديل فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الدواجن ترتفع جنيهين.. والشعبة توضح الأسباب

"السيد" يعلن عن موعد الارتفاع الجديد فى أسعار الدواجن

6 جنيهات تراجع بأسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الثلاثاء

ارتفاع كبير فى أسعار الدواجن بعد مرور 10 أيام من رمضان

تراجع فى أسعار البيض اليوم الأربعاء 30/5/2018

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22-2-2019 في ظل حملة "خليها تكاكي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

08:47 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status