الغرف التجارية يكشف سبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

علق الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار الدواجن في المزارع لـ 16 جنيهًا، قائلًا: "خبر انخفاض أسعار الدواجن لذيذ بالنسبة للمستهلك، وهذا الانخفاض يرجع إلى قيام الدولة بتوفير كميات ضخمة جدًا من اللحوم بعد عيد الأضحى، خلاف زيادة التربية الريفية للدواجن السنوات الأخيرة بنسبة لا تقل عن 30%".



وتابع رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن سعر الدواجن حاليًا بعد انخفاضه، ربما يكون غير مناسب بالنسبة للمنتج، لذلك هناك ضرورة لإعداد توازن بين تكلفة كيلو الدواجن وسعر بيعه.



وأشار إلى أن تدفئة الدواجن في فصل الشتاء تصل لـ24 ساعة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج، وإذا لم يتم أعداد توازن في التكلفة والسعر، فسيخرج عدد كبير من المنتجين الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة إعداد منظومة محدد لتوحيد سعر العلف لمدة عدة أشهر للحفاظ على استقرار الأسعار.

