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الإسكان: ننتظر صدور قانون التطوير العقاري.. سيعطي ثقة للمستثمر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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وليد عباس
وليد عباس
هدى عبدالرازق
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قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل على التسهيل على المستثمرين للعمل في مصر، حيث أتاحت لهم آلية التخصيص الفوري، حيث تلقوا حتى الآن نحو 1250 طلبًا بإجمالي مساحة 13 ألف فدان، وتم فحص 850 طلبًا إلى الآن.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إلى أن المستثمر الجاد أصبح يمكن أن يحصل على أرض للاستثمار خلال شهر، موضحا أنه بحلول يوليو 2020 سيكون تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة والتي ستضم منطقة صناعية، ومنطقة سياحية، ومدينة ثقافية كبيرة.

وأضاف أنهم في انتظار صدور قانون التطوير العقاري، حيث أن هذا القانون سيعطي ثقة للمستثمر الأجنبي، ويدرسون كل ما يتلقوه من طلبات شركات التطوير العقاري لإختيار الأفضل منها.
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