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بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الخميس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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نشرت هيئة الأرصاد المصرية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الخميس والموافق 7 نوفمبر ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة علي مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإن حركة الأمواج عليهم معتدلة، حيث ارتفاع الموج على البحر المتوسط 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج على البحر الأحمر إلى 2 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 19 29
الأسكندرية: 17 26
نخل: 10 25
الفيوم: 17 29
شرم الشيخ: 22 30
المنيا: 15 30

بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الخميس
بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الخميس
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