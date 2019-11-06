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هشام ماجد لأحمد فهمي: "كل سنة وأنت أجن وأغرب من السنة اللي قبلها"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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هشام ماجد وأحمد فهمي
هشام ماجد وأحمد فهمي
ولاء عبدالناصر
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نشر الفنان هشام ماجد، صورة له تجمعه مع صديق عمره أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، مهنئاً فهمي  بعيد ميلاده.

وعلق "هشام"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا: "أربعة وعشرين سنة صحوبية وكورة وضحك وشغل وخناق وفن وحاجات تانية كتير ..كل سنة وأنت أجن وأغرب من السنة اللي قبلها".

يذكر أن الثنائي تعاونا فى الكثير من الأفلام خلال مشوارهم الفني منها "ورقة شفرة، سمير وشهير وبهير، كلب بلدي، الحرب العالمية التالتة، بنات العم".

وجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام ماجد مسلسل "خلصانة بشياكة"، وتدور أحداث المسلسل حول صراع البشر وقيام حرب عالمية ثالثة بين النساء والرجال، ومن بطولة كلا من "أحمد مكي، شيكو، هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد أسامة، ويزو، ملك قورة، بيومي فؤاد، انتصار، أنعام سالوسة.

وآخر عمل قدمه الفنان أحمد فهمي مسلسل الواد سيد الشحات الذي تم عرضه فى السباق الرمضاني السابق، وتدور أحداثه  في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

والمسلسل من بطولة كلٍ من أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، ياسر الطوبجي، محمد محمود.
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