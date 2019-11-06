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حقيقة انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين أغسطس المقبل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:49 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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نفى محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد بالنقابة، ما تردد حول تحديد موعد لجنة القيد لجدول تحت التمرين في شهر أغسطس من العام المقبل 2020، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن، عارٍ تماما عن الصحة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن لائحة القيد بالنقابة تُقر انعقاد لجنة قيد واحدة كل عام، على أن يكون موعد اللجنة الطبيعي في العام المقبل 2020، في خلال 5 أو 6 أشهر، مؤكدًا أن اللجنة لم تقترح الميعاد، ولم يتم اعتماده من مجلس النقابة.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ لجنة القيد لجدول تحت التمرين ضياء رشوان الفجر

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