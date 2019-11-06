أرسنال يتواصل النتائج السيئة ويتعادل أمام فيتوريا جيماريش في الدوري الاوربي

حقق نادي آرسنال الإنجليزي تعادل مخيب خارج أرضه أمام نظيره فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل على ملعب أفونسو هنريكيس الدولي بمدينة جيماريش البرتغالية.





وشهدت المباراة سيطرة تامة لصالح نادي آرسنال الإنجليزي علي حساب نظيره فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي وضياع العديد من الفرص للنادي الإنجليزي حتي استطاع المدافع الدولي الألماني موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من عمر المباراة.





بينما تعادل لنادي فيتوريا جيماريش اللاعب إدواردي في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أفونسو هنريكيس الدولي بمدينة جيماريش البرتغالية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي.





وبهذه النتيجة عزز نادي آرسنال الإنجليزي موقعه في صدارة المجموعة السادسة من بطولة الدوري الاوربي برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات و تعادل في أربع جولات بينما حقق نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي النقطة الأولى له في بطولة الدوري الاوربي هذا الموسم ليستمر في المركز الأخير بالمجموعة السادسة بالدوري الاوربي خلف كل من اينترخت فرانكفورت الألماني و ستاندرليج البلجيكي.



