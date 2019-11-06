عاجل.. أول تعليق للفنانة ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب (فيديو)
خرجت الفنانة ريم البارودي عن صمتها بشأن الخلافات التي تطورت مؤخرًا بين طليقها الفنان أحمد سعد وزوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب خاصًة أن الأمور وصلت بينهما إلى ساحات المحاكم.
وقالت ريم البارودي، في تصريحات لها إن أمر الثنائي أحمد وسمية منتهي بالنسبة لها ولا تفكر فيه، موضحًة: "في واحدة سألتني إنتي متبسطيش بعد اللي حصل بينهم قولتلها لأ طبعًا متبسطتش واللهم لا شماتة".
وأردفت ريم البارودي: "أنا ولا مبسوطة ولا زعلانة بالموضوع اللي حصل بين سمية وأحمد، ده غير إن موضوعي مع أحمد سعد عدى عليه سنتين من حياتي ودول غيروا حاجات كتير أوي جوايا".
وأكدت "ريم"، أن ما حدث بينها وبين أحمد سعد، لم يضرها في شيء مبينًة: "ولله الحمد مش عايزة أقول إنها خلافات وخدمتني ودلوقتي بقى في حياتي حاجات أهم من قصته وجوازي منه بمراحل".
وشددّت على أن ما حدث بينهما جعلها تتنبه إلى أعمالها أكثر وقالت: "عندي أعمال كبيرة وجوايز وتمثيل مع النجم الراحل نور الشريف، وفي سيدات وبنات حبوني أكتر عشان الحالة اللي حصلت".
سمية الخشاب والحكم بحبسها
قضت إحدى المحاكم بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح الفنان أحمد سعد.
تعليق سمية الخشاب
قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها ستلغي الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، مؤكدًة أنها كلفت محاميها الخاص بمباشرة القضية بعد صدور الحكم موضحة أنها ستقوم بسداد المبلغ قيمة الشيك وهو مليون جنيه لطليقها الفنان أحمد سعد وبالتالي سيتم إلغاء حبسها.
وأوضحت "الخشاب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية "MBC مصر"، أن ما فعله طليقها عيب عليه لأنه لم يحترم كلام الكبار، الذين توسطوا لإنهاء الخلافات بيننا وأنا سمعت لكلامهم وتنازلت عن حقوقي الشرعية وبينها النفقة ومؤخر الصداق.
وشددت على أنها تتمتع بسمعة طيبة مع البنوك في مصر وسُمعتها جيدة، مردفة: "الفلوس موجودة في رصيدي في البنوك يروح يصرف الشيك بس اللي عمله يدل على إنه إنسان مش طبيعي".
وأردفت الفنانة سمية الخشاب، قائلًة: "أنا سامحته في حقي ودمي ومرضيتش أحبسه، أنا ليا حقوق مادية ومعنوية عنده ولسا نفقة وحقوق شرعية ومؤخر صداق مخدتهومش بس اللي عمله ده وشغل العصابات والبلطجة هيخليني مش هتنازل عن حقي".
ووجهت رسالة تحذيرية لطليقها أحمد سعد، قائلةً: "أنا حاليًّا في برشلونة للتكريم، هتشوف هعمل إيه لمّا أرجع مصر، وشغل العصابات وإنه يستغلني ويساومني عشان ياخد مني فلوس مش هقبل بيه".
وأضافت "الخشاب" أنها ستأخذ حقوقها الشرعية بالقانون ولن تتنازل عن شيء بعد ما فعله طليقها مشيرة إلى أنها تلقت رسالة منه عبر وسطاء يطالبونها بمسامحته لأنه لم يعلم أن المحامي الخاص به تصرف في الشيك قضائيا وأنه سينهي تعامله معه.
زواج ريم البارودي وأحمد سعد
أثارت تصريحات أحمد سعد ضجة واسعة بشأن زواجه من الفنانة ريم الباروي لمدة 6 أيام فقط، وخرجت الأخيرة عن صمتها، وقالت بحسب ما نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سمعت إني اتجوزت 6 أيام، لاااااااا أنا أصلاً اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هاااا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب"، مضيفةً: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم.. العمل عمل الله.. ريم البارودي".
يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب، تزوجا لمدة عام وأحدث زواجهما ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شهرتهما وما زاد من اشتعال الأمر هو وجود طرف آخر كان محورًا لحديث الناس وهي الفنانة ريم البارودي، الزوجة السابقة للفنان أحمد سعد.