عاجل.. أول تعليق للفنانة ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب (فيديو)





خرجت الفنانة ريم البارودي عن صمتها بشأن الخلافات التي تطورت مؤخرًا بين طليقها الفنان أحمد سعد وزوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب خاصًة أن الأمور وصلت بينهما إلى ساحات المحاكم.

وقالت ريم البارودي، في تصريحات لها إن أمر الثنائي أحمد وسمية منتهي بالنسبة لها ولا تفكر فيه، موضحًة: "في واحدة سألتني إنتي متبسطيش بعد اللي حصل بينهم قولتلها لأ طبعًا متبسطتش واللهم لا شماتة".

وأردفت ريم البارودي: "أنا ولا مبسوطة ولا زعلانة بالموضوع اللي حصل بين سمية وأحمد، ده غير إن موضوعي مع أحمد سعد عدى عليه سنتين من حياتي ودول غيروا حاجات كتير أوي جوايا".

وأكدت "ريم"، أن ما حدث بينها وبين أحمد سعد، لم يضرها في شيء مبينًة: "ولله الحمد مش عايزة أقول إنها خلافات وخدمتني ودلوقتي بقى في حياتي حاجات أهم من قصته وجوازي منه بمراحل".

وشددّت على أن ما حدث بينهما جعلها تتنبه إلى أعمالها أكثر وقالت: "عندي أعمال كبيرة وجوايز وتمثيل مع النجم الراحل نور الشريف، وفي سيدات وبنات حبوني أكتر عشان الحالة اللي حصلت".