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اجتماع عاجل للجنة النقابية لصحفيي التحرير لبحث التصعيد ضد أكمل قرطام

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
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اجتمعت اليوم، اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة التحرير، اليوم؛ لبحث الخطوات التصعيدية للزملاء المعتصمين، ضد مالك الجريدة أكمل قرطام، خاصة وأن الاعتصام يدخل يومه الـ45.

وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير والمعتصمون بمقر جريدتهم، قد تقدموا، بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين، بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وذلك وفقًا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017،وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصال الهاتفي، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.

وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير، أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم الخميس 10 أكتوبر، بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوي رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملاءهم تم إيلاغه رسميًا بهم.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين الفجر اعتصام جريدة التحرير أكمل قرطام أزمة جريدة التحرير

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