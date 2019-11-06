يلا شوت بلس GOAL مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف بايرن YALLA

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره أوليمبياكوس اليوناني، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا:

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، وتنقل المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 5.

مشاهدة بايرن ميونخ ضد أوليمبياكوس:

ويسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما تذوق الفريق مرارة الهزيمة الكارثية أمام آينتراخت بنتيجة 5-1، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويتطلع الفريق البافاري لتحقيق الفوز الرابع له على التوالي في البطولة الأوروبية، بعدما حقق الفوز في جميع الجولات الماضية على حساب توتنهام، والنجم الأحمر، وأوليمبياكوس.

ترتيب بايرن ميونح وأوليمبياكوس:

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يأتي توتنهام في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل النجم الأحمر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أوليمبياكوس اليوناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.