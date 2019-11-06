Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أنتِ عظيمة" تكرم 5 آلاف سيدة بمحافظة أسيوط بمناسبة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:38 م
Advertisements
النائبة رشا رمضان
النائبة رشا رمضان
Advertisements
تنظم أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع أمانة محافظة أسيوط أمسية دينية كبري ضمن احتفالات الحزب بذكري المولد النبوي الشريف وفي إطار فاعليات مبادرة "أنتِ عظيمة".

يأتي ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية والدكتورة عبير فاروق مراد عضو هيئة مكتب أمانة أسيوط والمشرف على أمانة  المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وأعضاء الحزب.
وقالت النائبة رشا رمضان إنه سيحيي الحفل المنشد مهدي ياسين التهامي وفرقة عبد الحليم عجم السورية للإنشاد الديني وذلك يأتي تحت شعار مبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب لدعم المرأة المصرية في خدمة وتنمية المجتمع.
وأوضحت النائبة رشا رمضان إن حزب مستقبل وطن يولي اهتماماً كبيراً بمحافظات الصعيد وتنظيم العديد من الفاعليات لدعم المرأة الصعيدية.
قالت الدكتور عبير مراد إن الحفل يشتمل علي تكريم عدد 5 آلاف سيدة وتوزيع عدد من المشروعات الخدمية وتنظيم معرض ملابس بأسعار رمزية بالإضافة إلي تكريم المتميزين من طالبات جامعتي الأزهر وأسيوط وطالبات محو الأمنية تحت شعار "أنتِ عظيمة".
وقال المهندس ياسر عمر أمين المحافظة أن أمانة المرأة المركزية بالتعاون مع أمانة المحافظة نظمت أكثر من 250 فاعلية وندوة استهدفت أكثر من 85% من قرى ومدن المحافظة في مجالات مختلفة لدعم المرأة المصرية ومشاركة المرأة في كل المجالات.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 10 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

نقل فنانة شهير إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

كورة لايف MATCH مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر dawriplusksa يلا شووت PLUS رابط ماتش النصر العالمي جودة متعددةLIVE

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 23 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

نقل فنانة شهير إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status