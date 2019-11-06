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ريال مدريد يجهز عرضًا قياسيًا لضم أفضل مدافع في العالم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبد الرحمن السيد
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أبدى نادي ريال مدريد الإسباني اهتمامه بالحصول على خدمات أفضل مدافع في العالم، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب صفوف ليفربول الإنجليزي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الفترة القليلة الماضية .


وتابعت، أن ريال مدريد يبحث عن اسم جديد لتدعيم خط دفاعه، حيث أن الفرنسي رافائيل فاران ظهر بصورة متواضعة رفقة الفريق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عدم اقتناع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بخدمات البرازيلي إيدير ميليتاو، تزامنًا مع اقتراب القائد سيرخيو راموس من نهاية مسيرته مع الفريق وتعليق حذائه نهائيًا.


وأضافت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن ريال مدريد يدرس العديد من الخيارات لضم صفقة مدوية على خط الدفاع، وتأتي أبرز الاقتراحات تجاه الثنائي كاليدو كوليبالي لاعب مدافع نابولي ونظيره ميلان شكرينيار في صفوف إنتر، إلا أن بيريز أبدى إعجابه بالصخرة الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا، ويفكر في تجهيز عرض ضخم لضمه .


وأنهت، أن فلورنتينو بيريز لديه الآمل في ضم اللاعب، ولايرى بأنه قد يكون أمرًا مستحيلًا.


وكانت انتشرت الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة النادي الملكي في التعاقد مع أي من الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، قبل أن ينضم لهما فيرجيل فان دايك أفضل مدافع في أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول فان دايك ريال مدريد

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