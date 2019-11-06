يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر يلا كورة koooragoal رابط ماتش النصر والفيصلي بدون تقطيع NOW

يتطلع الفريق الكروي الأول بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، استغلال الحالة المعنوية بعد الفترة الرائعة التي يعيشها من أجل عبور الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في الجولات الأخيرة نجح في مزاحمة الهلال ومضايقته مستغلا تعثر الأخير وتفوقه بالسير على درب الانتصارات ليرتقي لمركز الوصافة برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره.

ووصل قطار الدوري السعودي للمحترفين إلى محطته التاسعة الذي اشتد فيه الصراع على اللقب بعد ترنح الهلال ومواصلة نزيف النقاط وتوهج النصر، وبالحديث عن مشوار الهلال في بداية الموسم الكروي الحالي وحتى الجولة الحالية نجد أنه حقق 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

أما النصر ، حامل اللقب ، ففاز في 5 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة عامل بأن لديه مواجهة مؤجلة أمام الفيصلي من الجولة السادسة ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري.

ليدخل النصر لقاء الفيصلي ، المنتفض مع البرازيلي تشاموسكا ، تحت شعار لا بديل عن الفوز لتحقيق العلامة الكاملة من النقاط والارتقاء لصدارة جدول الترتيب لبدء فعليا حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

هذا ومن المقرر ان تُقام مباراة النصر والفيصلي مساء غد الأربعاء في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز على ان تُذاع عبر القنوات الرياضية السعودية HD1.

وفي نفس اليوم ، يستضيف الرائد جاره التعاون في بريدة لخوض الديربي المؤجل من الجولة الرابعة بدوري المحترفين في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.