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دوري plus يلا saudia شووت مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر يلا شوت مباراة النصر والفيصلي رابط match يوتيوب لايف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق النصر مع نظيره فريق الفيصلي في مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز»، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز الرابع بنفس الرصيد، لكن العالمي يتفوق بفارق الأهداف، ويسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة، والتساوي في عدد النقاط مع غريمه التقليدي الهلال، وفاز حامل اللقب في آخر 3 مباريات على الرائد والزعيم وأبها.

موعد مباراة النصر والفيصلي
تنطلق مباراة النصر والفيصلي في تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة، 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 16:55 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة النصر والفيصلي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية.

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