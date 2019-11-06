ريال مدريد يضع الخطة البديلة حال فشل ضم مبابي





انتشرت الكثير من التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب ريال مدريد من ضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي القادم .





وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أنه بدأت الحرب من قبل عمالقة أوروبا تجاه الحصول على خدمات إرلينج هالاند مهاجم فريق سالزبورج النمساوي.





وتابعت، أنه تم ربط المعجزة النيرويجية بجميع عمالقة أوروبا، خصوصًا الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وذلك بعدما احتل اللاعب صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي .





وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن إرلينج هالاند سيكون الخطة البديلة في ريال مدريد، حال فشل الأخير في انهاء ضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي القادم، خصوصًا وأنه لن يكلف النادي سوى 100 مليون يورو فقط.





وأنهت، أن باريس سان جيرمان قد بدأ في تحصين نجمه كيليان مبابي من إغراءات ريال مدريد، حيث يسعى ليوناردو أوراجو المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول تمديد عقده، وذلك بعدما انتشرت الأخبار التي تشير إلى تجهيز إدارة ريال مدريد عرضًا يقدر بنحو 300 مليون يورو لضم اللاعب.





وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ريال مريد لاستضافة نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.



