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رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:25 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم فعاليات حفل افتتاح البطولة الاقليمية لألعاب القوى وتنس الطاولة لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات شمال الصعيد (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد) بملعب كلية الزراعة والتى نظمتها جامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم وعمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

عبر اللواء عصام سعد عن سعادته البالغة بتواجده فى رحاب جامعة الفيوم ووسط أبنائه وبناته من طلاب جامعة الفيوم وتلاميذ مدارس التربية الفكرية للاعاقة الذهنية والنور للمكفوفين والأمل للصم والبكم من مختلف محافظات شمال الصعيد المشاركة فى البطولة، وأكد سيادته أن محافظة الفيوم قد أقامت بطولة اقليم شمال الصعيد لألعاب القوى لذوى الاعاقة الذهنية والصم خلال العام الدراسى 2018-2019 وتتشرف المحافظة أيضا ًهذا العام باستضافة بطولة اقليم شمال الصعيد لألعاب القوى وتنس الطاولة لذوى الاعاقة الذهنية والدمج، وفى ختام كلمته أعطى سيادته إشارة البدء بافتتاح البطولة.

كما رحب الدكتور أحمد جابر شديد، بضيوف جامعة الفيوم، وكافة الوفود المشاركة فى البطولة من مختلف محافظات شمال الصعيد مشيرا ً أن ادارة الجامعة على أتم الاستعداد لتنظيم مثل هذه البطولات سنويا ًوتسعى إلى تحقيق التعاون الجاد والمثمر مع كافة الجهات المعنية لخدمة طلبة وطالبات هذه الفئة المميزة من المجتمع، كما أكد سيادته أن جامعة الفيوم تولى اهتماما ً كبيرا ً بالرياضة والأنشطة الطلابية المختلفة وتتبنى المواهب المتفردة والمتميزة فى كافة الأنشطة الرياضية.

ووجه أ. محمد عبد الله الشكر والتقدير لمحافظ الفيوم على رعايته للبطولة وتشريفه لحفل الافتتاح، كما تقدم بالشكر أيضا ًلرئيس الجامعة أيضا ًعلى تقديم يد العون لمديرية التربية والتعليم بالفيوم والمشاركة فى تنظيم البطولة واستضافتها بالجامعة، وأوضح أن البطولة يشارك بها حوالى 80 تلميذ من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس مختلفة من محافظات اقليم شمال الصعيد.

وخلال الحفل قام عدد من التلاميذ بتقديم عدد من الاستعراضات الفنية وإلقاء الأناشيد الوطنية ثم بدأت مسابقات ألعاب القوى والماراثون وتنس الطاولة.

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل افتتاح البطولة الاقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة
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