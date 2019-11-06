يطعن نجل شقيقه في الإسماعيلية

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم الأربعاء، بطعن نافذ في الجانب الأيسر من البطن، وذلك بسبب خلافات بينهما علي هاتف محمول، بمنطقة ابو نصرالله دائرة مركز ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية.



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد غزالي محمد غزالي مأمور مركز شرطة ابوصوير يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة المدعو" كريم خالد أحمد 24 عامًا" بدون عمل محل إقامته الأقصر، مصاب بطعن نافذ بالجانب الأيسر من البطن العامة غير مستقرة.



وعلي الفور انتقل الرائد السيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة ابوصوير، الي مكان الواقعة وبسؤال أقاربه أكدوا ان الشاب المصاب، كان في زيارة الي مقر العائلة بمحافظة الإسماعيلية، ونشبت بينه وبين عمه المدعو" مصطفي. أ. ت " مشاجرة علي ثمن هاتف محمول، في المحل الذي يمتلكه عمه، بمنطقة ابونصرالله، وقام علي إثر ذلك بطعن نجل شقيقه.



وعلي الفور تم نقل المصاب الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

