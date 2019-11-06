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تفاصيل طرح "تذكرتي" لـ تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:22 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد عبادة، مدير قطاع الرياضة بشركة تذكرتي، إنه تم طرح تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، مشيرًا إلى أنه يمكن لمن حصل على "بطاقة التعريف ID" في كأس الأمم الإفريقية يستطيع الدخول بنفس البطاقة في بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما دون تحديث البيانات.

وأضاف "عباد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن يمكن الحصول على التذكر من خلال الموقع الرسمي https:www.tazkarti.com#home، حيث يختار المباراة التي يريد مشاهدتها ثم يختار المقعد ثم يستكمل عملية الدفع، بعد ذلك يحصل على التذكرة من أقرب منفذ له.

ولفت مدير قطاع الرياضة بشركة تذكرتي إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء تذاكر بطولة أمم إفريقيا بشكل فاق كل التوقعات، مؤكدا أنه لا يوجد شروط خاصة بشراء التذكرة ماعدا دخول بيانات المتقدم بشكل صحيح.
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