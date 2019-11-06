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رئيس البرلمان يستقبل سفير دولة أرمينيا بالقاهرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:20 م
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الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
عبداللطيف هيبة
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استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء سفير دولة أرمينيا بالقاهرة، وأكد الدكتور عبد العال خلال اجتماعه مع سفير دولة أرمينيا على أن مصر وأرمينيا دولتان صديقتان، بينهما العديد من القواسم المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة التعاون البرلمانى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين الذين تجمعهما علاقات قوية.

ومن جانبه، أكد سفير أرمينيا بالقاهرة على قوة العلاقات بين مصر وأرمينيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وأهمية دور جمعية الصداقة البرلمانية فى تعزيز هذه العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى ضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق فى القضايا محل الاهتمام المشترك.



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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سفير دولة أرمينيا المصالح المشتركة الصداقة البرلمانية التعاون الثنائى

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