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عمرها 24 عامًا.. دوا ليبا تحقق 18 مليون مشاهدة بأغنية "Don't Start Now"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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دوا ليبا
دوا ليبا
محمد خالد الشرقاوي
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تجاوز فيديو كليب أغنية "Don't Start Now" للمطربة البريطانية دوا ليبا، أكثر من 18 مليون مشاهدة، بعد أن طرحته دوا ليبا، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ خمسة أيام.

Don't Start Now تشعل السوشيال ميديا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب أغنية "Don't Start Now"، وعبروا عن إعجابهم به، وبصوت دوا ليبا، وجاءت أغلب التعليقات إيجابية، فقد عبر النشطاء عن إعجابهم بأماكن تصوير الفيديو كليب، وبصوت وأداء دوا ليبا.

نبذة عن دوا ليبا

دوا ليبا البالغة من العمر 24 عامًا، مغنية وعارضة أزياء، ومؤلفة أغانٍ، بدأت مشوارها الفني مبكرًا، عندما كانت في الرابعة من عمرها، وكانت انطلاقتها الغنائية عام 2015، عندما أطلقت أول أغنية منفردة لها من إنتاج شركة "وارنر بروز"، وحصلت بعد ذلك على جائزة EBBA، طرحت ألبومها الغنائي الأول عام 2017، وتوالت بعد ذلك ألبوماتها الناجحة.

تهتم دوا ليبا بتقديم أغاني الـ"بوب"، والـ"بلوز"، والـ"إيندي بوب"، وتتعاون حاليًا مع شركة "وانر ميوزك جروب"، وهي مرشحة حاليًا لجائزة Pop Song of the Year، التي تمنحها منظمة The Beano Awards ، وذلك عن أغنيتها الجديدة "New Rules".
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الكلمات المفتاحية

فن دوا ليبا الفجر الفني أغاني غربي أغاني أخبار الفن Dont Start Now

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