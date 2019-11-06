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كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان "خليكي في الصورة"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت كلية السياحة والفنادق، بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان "خليكي في الصورة"، بالتعاون مع مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى بالمجان، بحضور الأستاذ الدكتور غادة وفيق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء على أخصائي الجراحة العامة بمستشفى بهية والاستاذة نسمة أشرف، أخصائي العلاقات العامة بالمستشفي، وعدد كبير من السيدات والطالبات من جميع قطاعات وكليات الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 611 2019، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور أشرف عبدالمعبود، عميد كلية السياحة والفنادق.

أشادت الدكتور غادة وفيق، بسرعة استجابة فريق العمل التطوعي بمستشفى بهية واستعدادهم لتقديم أوجه التعاون والاستشارة ونشر الوعي لجميع الفتيات والسيدات، مؤكدة أن الهدف من الندوة التعريف بكيفية التواصل مع المستشفى والخدمات الصحية والطبية التي يتم تقديمها المستشفى بالاضافة إلى تناول طرق العلاج والمكافحة والقضاء على أمراض سرطان الثدي.

كما قامت الدكتورة صفاء على، بالتعرف بمرض سرطان وأنه قد يصيب النساء ونسبة ضئيلة من الرجال، بالإضافة إلى أعراضه وطرق الكشف التشخيص المبكر للمرض، وشرحت طرق الكشف الذاتي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لعلاج سرطان الثدي حسب نسبة الإصابة، وكذلك تناولت المفاهيم المغلوطة عن مسببات الإصابة بالمرض، وطرق الوقاية للتقليل من نسبة الإصابة به عن طريق ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي مع الابتعاد عن الدهون وعدم التدخين أو تناول الكحوليات، ومحاولة الوصول لوزن مثالي، واتباع أسلوب حياة صحي.

كما ألقت الأستاذة نسمة أشرف الضوء، على أصل تسمية المستشفى بهذا الاسم وأنها تعد مؤسسة خيرية قائمة على التبرعات ومهمتها التوعية ضد انتشار مرض سرطان الثدى عن طريق تنظيم ندوات توعوية بكل المحافظات مشيرة لأقسام المستشفى التي تشمل وحدة الكشف المبكر وقسم الجراحة والأشعة التشخيصية والأشعة العادية والمعمل بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي والعلاج الإشعاعي والكيماوي وقسم التكنولوجيا والابتكارات ومركز بهية البحثي وأكاديمية بهية وقسم الدعم النفسي والخدمات التى يقدمها كل قسم على حدة وطموحات المستشفى لإنشاء غرف للعمليات والإقامة.


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