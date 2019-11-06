"زراعة الإسماعيلية" تكافح ذبابة الفاكهة بالمصائد الفرمونية

أعلن المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عن توزيع المصائد الفرمونية الجاذبة لذبابة الفاكهة والخوخ كمرحلة اولي استكشافية لمدة شهر بإجمالي 160 مصيدة موزعة علي 7 مراكز المحافظة وتم تعليق المصائد اللازمة للمشروع.



وأشار إلى ان توزيع المصائد تم بحضور رؤساء أقسام المكافحة بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة والمهندس احمد عبد الواحد والمهندس عبدالله العشري والمهندس جمال مهران من الإدارة المركزية لمكافحة بوزارة الزراعة وتحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والدكتور ممدوح السباعي مدير مشروع استئصال ذبابتي الفاكهة والخوخ بوزارة الزراعة.



وأضاف أن جهود الدولة تضافرت للقضاء علي الذبابة واستئصالها من مصر لما تمثلة من ضرر مباشر على الحاصلات البستانية.ويعتمد البرنامج على الحد من خطورة تلك الآفة والعمل على استخدام وسائل المكافحة الآمنة حتى نحصل على ثمار خالية من اى مبيدات واى إصابة والأمر الذى يتفق مع السياسة التصديرية للدولة والعمل على فتح أسواق للفاكهة المصرية.



وأوضح أن الخطة علي إفناء الذكور باستخدام البلوكات القاتلة والرش الجزئي علي الأجزاء السفلي من الأشجار والتخلص من الثمار المتساقطة.والاتفاق علي آلية عمل خلال الفترة المقبلة بما يساهم في رفع كفاءة العمل الحكومية لتفعيل المشروع وتحقيق الاستفادة منه لتطوير أعمال المكافحة هذه الآفة الخطيرة ولحماية المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها.

