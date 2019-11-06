رئيس البرلمان يستقبل سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة، وأشاد الدكتور عبد العال بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى قيادتى البلدين، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق بين قيادتى البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا حرصه الشخصى على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وضرورة المضى قدمًا نحو تعزيزها، والتنسيق بين برلمانى البلدين فى المحافل الدولية.



من جانبه، أعرب سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة عن سعادته بوجوده فى مصر، مشيرًا إلى أنه قد بدأ مهام عمله الرسمية مؤخرًا كسفير جديد لبلاده فى مصر، مؤكدًا على أنه لن يدخر جهدًا فى سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتى تسعى بيلاروسيا إلى تعزيزها بما يتناسب وحجم وثقل البلدين.



كما أشار سفير بيلاروسيا إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتعليم والتكنولوجيا والأمن، وغيرها من المجالات التى يسعى الطرفين إلى تبادل الاستفادة من خبراتهما فى هذه المجالات.



كما استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، أيضا بمكتبه جورج تسيرتلي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوفد المرافق له.

