البابا تواضروس يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا، حيث تكون الوفد من رئيس الجمعية Mr. George Tsereteli إلى جانب خمسة من الأعضاء.



وتحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وعن العلاقات الطيبة التي تجمعها بكل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.



وتعد هذه هي الزيارة الأولي التي يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا لمصر.



وفي نفس الاطار، استقبل قداسة البابا صباح اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية مكون من ١٦ عضو في زيارة لهم لمصر، زاروا فيها العديد من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين من خلال بيت العائلة.



وقدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين وأوضح أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة حيث إنها تحقق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.