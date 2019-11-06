Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:12 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
حازم رفعت
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا، حيث تكون الوفد من رئيس الجمعية Mr. George Tsereteli إلى جانب خمسة من الأعضاء.

وتحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وعن العلاقات الطيبة التي تجمعها بكل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.

وتعد هذه هي الزيارة الأولي التي يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا لمصر.

وفي نفس الاطار، استقبل قداسة البابا صباح اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية مكون من ١٦ عضو في زيارة لهم لمصر، زاروا فيها العديد من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين من خلال بيت العائلة.

وقدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين وأوضح أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة حيث إنها تحقق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكنيسة القبطية الكاتدرائية الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون البابا تواضروس الثاني أوروبا

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ أقل من ساعة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

إقالة فالفيردي.. نتائج كارثية وأداء هزيل وفقدان هوية برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من رؤساء أديرة الرهبان بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية (صور)

البابا تواضروس يستقبل وفدا من البرلمان الأرثوذكسي

البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي الروتاري

رئيس الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس أساقفة الكنيسة النرويجية (صور)

رئيس الإنجيلية في وداع راعي كنيسة بورسعيد: فقدنا خادمًا أمينًا (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

05:11 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status