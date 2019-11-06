عميد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في مؤتمر "التسويق الداخلى وتنمية الصادرات الزراعية"

شارك ظهر اليوم دكتور عدلي سعداوي في مؤتمر "دور التسويق الداخلى وتنمية الصادرات فى التنمية الزراعية المستدامة" والذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي.



وقال "سعداوي" على هامش مشاركته بالمؤتمر أن المؤتمر يستعرض استراتيجية التنمية الزراعية 2030 في اطار التنمية المستدامة في مصر لتحقيق معدل نمو زراعي يصل لـ 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والاستراتيجية.



كما أشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يمتلك من العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية الذي يعاني منها القطاع الزراعي خاصة عجز بعض المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل "القمح والذروة والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني"، لافتًا إلى أهمية تبني سياسات زراعية ملائمة وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة.

