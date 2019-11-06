البورصة الأمريكية تفقد المستويات التاريخية خلال تعاملات اليوم الأربعاء





تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الأربعاء، لتفقد المستويات القياسية التى حققتها خلال الأسبوع الجاري.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة عند 27465.9 نقطة، في حين هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3074.6 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8417.7 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.843.