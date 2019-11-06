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بعد مرور ثلاث سنوات .. كيف قيم الخبراء برنامج الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:04 م
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برنامج الإصلاح الاقتصادي
برنامج الإصلاح الاقتصادي
محمد عصام
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قيم عدد من الخبراء الاقتصاديين برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الثلاث سنوات الماضية، ليكشفوا عن الجوانب الإيجابية والسلبية خلال مدة تطبيق البرنامج.

 

قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، إن  البرنامج شمل إجراءات جريئة كان الاقتصاد في حاجة إليها، ونجحت الحكومة في توفير أموال من الموازنة ليتم توجيها لدعم البنية التحتية والفقراء بدلًا من أن يتم صرفها على دعم المواد البتروالية والكهرباء وفروق أسعار الصرف  كما كان يحدث في الماضي.

 

وتوقع ،" الشبيني" خلال تصريحات للفجر،  أن يظهر تأثير برنامج الأصلاح الاقتصادي على الموطنين خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الثمار بدأت في الظهور مثل تراجع معدلات البطالة إلى أدني مستوي، وتراجع عجز ميزان المدفوعات.

 

ومنذ بدأ تنفيذ الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي، ارتفعت الايرادات السياحية لتسجل 12.6 مليار دولار نهاية العام المالي 2018-2019، وزاد الاستثمار الاجنبي إلى 7.7 مليار دولار نهاية العام المالى 2017-2018، كما تحسنت استثمارات الأجانب في ادوات الدين إلى 16.5 مليار دولار نهاية يوليو.

 

ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي


قال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن نظرة العالم الخارجي للاقتصاد المصري تحسنت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

تابع " عبدة"، وكالات التصنيف الأئتماني سبق أن أعطت الاقتصاد المصري تصنيف سلبي وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت ترفع من التوقعات لتصبح إيجابية نحو مستقبل الاقتصاد المصري لتظهر إشارات متفائلة حول مستقبل مصر.

 

وثمن "عبدة" دور برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق مصر أعلى معدلات النمو الاقتصادي لتصل نسبة النمو إلي 5.6% بنهاية العام المالى الماضي، وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن فقد أكثر من 30% من قيمته ليعاود تماسكه ويحقق ارتفاع خلال 2019 بنحو 10%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي للبلاد ليصل إلى 45 مليار دولار بعدما كان  يقترب من مستويات 15 مليار دولار  قبل تنفيذ البرنامج.

 

وألمح عبدة إلى أن عدم تحسن مستوي الموطن مع  تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يعود إلى الإجراءات القاسية التى تم تطبيقها خلال البرنامج، مشيرًا إلى أن تلك الأجراءات ستلاشي تأثيرها خلال العامين القادمين.

          

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الكلمات المفتاحية

برنامج الاصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي

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