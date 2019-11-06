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سياسي يمني لــ"الفجر": اتفاق الرياض خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح نحو استعادة الدولة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:04 م
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اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
الشحات غريب
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علق الناشط والكاتب السياسي اليمني "مهيوب عبده محمد الحبشي"، على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وقال "مهيوب" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه يوم أمس الثلاثاء الخامس من نوفمبر الحالي بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية وحضور رسمي للقيادات العليا في البلد ، ومندوبين وسفراء عن الدول الراعية لملفات الأزمة اليمنية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح نحو استعادة الدولة.


وأضاف بأن اتفاق الرياض سيوفر مناخا مناسبا للحكومة للعمل من داخل العاصمة الموقته عدن، وهذا بالطبع سيؤدي إلى تجاوز كثير من المآخذ التي تؤخذ عليها بسبب تواجدها خارج البلد، كما سيمكن الحكومة من  الإمساك جيدا بزمام المبادرة في إدارة الملفين العسكري والسياسي مع الحوثيين.

 

وقال ما يتمناه المواطن اليمني أن يلتزم جميع الأطراف ببنود الاتفاق وملحقاته وتنفيذها وفقا للأزمنة المحددة، لحيث وأن تنفيذ الاتفاق سيعمل على تعزيز وتفعيل كثير من الجوانب الأمنية والإقتصادية والعسكرية في المناطق المحررة علاوة على المساحة السياسية التي سيوفرها للحكومة  للتحرك بأريحية في ادارة بقية الملفات ومنها الملف التفاوضي مع الحوثيين، ناهيك عن تفعيل بقية مؤسسات الدولة أبرزها الموسسة التشريعية والرقابية المتمثلة بمجلس النواب.

 

وأشار بأن اتفاق الرياض أعطى مؤشرا قويا عن امكانية التوصل لحلول لكل القضايا والملفات متى ما وجدت الارادة من قبل القيادات اليمنية والجدية من قبل الدول الراعية لملف الازمة اليمنية.

 

وتابع: مافي شك أن الشارع العام اليمني بكل مكوناته وفئاته يبحث عن السلام بعد أن انهكته الحروب والازمات المتلاحقة التي تعصف به منذ عقود وبالتالي ومن المؤكد أنه سيبارك وسيدعم كل الجهود التي ستودي الى صناعة سلام حقيقي يحفظ للوطن سيادته وللشعب كرامته وتحسين معيشته.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الشرعية الانتقالي اخبار اليمن اتفاق الرياض

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