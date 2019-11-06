جامعة الفيوم: مسابقة للطلاب لإنشاء أفضل تطبيق على الهاتف المحمول بجائزة قيمتها مليون جنيهًا



تتعلق المسابقة بابتكار وتطوير تطبيقات ذكية للخدمات الحكومية على الهاتف المحمول في قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتموين والداخلية والسياحة، والمشروعات الصغيرة والخارجية، والصحة، والعدل، والنقل، والمواصلات، وهي مسابقة للطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المعترف بها في جمهورية مصر العربية بفريق مكون من 3 إلى 8 طلاب.



تهدف المسابقة إلى التحول الرقمي للمجتمع والحصول على خدمات حكومية بإجراءات سهلة وكفاءة عالية وتشجيع الشباب الجامعي على الإبداع والابتكار لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030).





قال الدكتور احمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة ( جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية ) للطلاب على مستوى الجامعات المصرية وذلك عبر الموقع الاليكتروني.يذكر أن آخر موعد للتقديم هو 17 نوفمبر الجاري وتتم المسابقة في 10 قطاعات مختلفة وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه.