Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة الفيوم: مسابقة للطلاب لإنشاء أفضل تطبيق على الهاتف المحمول بجائزة قيمتها مليون جنيهًا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:01 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
ريهام على
Advertisements
قال الدكتور احمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة ( جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية ) للطلاب على مستوى الجامعات المصرية وذلك عبر الموقع الاليكتروني.

يذكر أن آخر موعد للتقديم هو 17 نوفمبر الجاري وتتم المسابقة في 10 قطاعات مختلفة وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه.

تتعلق المسابقة بابتكار وتطوير تطبيقات ذكية للخدمات الحكومية على الهاتف المحمول في قطاعات التعليم والتعليم العالي، والتموين والداخلية والسياحة، والمشروعات الصغيرة والخارجية، والصحة، والعدل، والنقل، والمواصلات، وهي مسابقة للطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المعترف بها في جمهورية مصر العربية بفريق مكون من 3 إلى 8 طلاب.

تهدف المسابقة إلى التحول الرقمي للمجتمع والحصول على خدمات حكومية بإجراءات سهلة وكفاءة عالية وتشجيع الشباب الجامعي على الإبداع والابتكار لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر جامعة الفيوم اخبار

أخبار تهمك

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 9 ساعات

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ حوالي 4 ساعات

إقالة فالفيردي.. نتائج كارثية وأداء هزيل وفقدان هوية برشلونة

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 5 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ أقل من ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يوجه بتعريف الطلاب بمسابقة الرئيس "جائزة مصر"

احتفالية لتنصيب اتحاد طلاب جامعة بنها.. و'المغربي': كل الدعم لكم (صور)

ننشر خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام 2018/2019 وبداية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

جامعة دمياط تشارك في الملتقى الأول للوافدين بجامعة المنصورة (صور)

جامعة دمياط تشارك في يوم الصيانة بالجامعات المصرية (صور)

برعاية "السيسي".. الجامعة البريطانية تدشن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

05:11 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status