عرض "إيقاع لشبونة" بسينما الزمالك في أول أيام بانوراما الفيلم الأوروبي

عرضت سينما الزمالك الفيلم التسجيلي "إيقاع لشبونة" إخراج ريتا مايا وفاسكو فيانا، منذ قليل، ضمن عروض اليوم الأول من بانوراما الفيلم الأوروبي.



"إيقاع لشبونة" حصل على جائزة الموسيقى المستقلة بمهرجان إندي لشبونة ٢٠١٩، كما عُرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان شيفلد السينمائي للأفلام التسجيلية ٢٠١٩، وعُرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان أوديتوريو مونيسيبال دو فوروم كولتورال دو سيكسال ٢٠١٩.



شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، وحاز على جوائز عدة، أشهرها جائزة البصلة الشابة لأفضل فيلم أول بمهرجان ميك دوكس ٢٠١٩، وجائزة الوشق الذهبي كأفضل فيلم تسجيلي طويل بمهرجان "مخرجون جدد أفلام جديدة" ٢٠١٩، كما عُرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان هوت دوكس ٢٠١٩.





بانوراما الفيلم الأوروبي فاعلية فنية سنوية تقيمها شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمها سينما زاوية، وتعرض خلالها أحدث الانتاجات الأوروبية، وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات: في

القاهرة: في سينما زاوية وسينما الزمالك.



وتعرض مختارات من الأفلام خارج القاهرة، في عدد من المحافظات، هي الإسكندرية - سينما أمير، الإسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.