نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 6/11/2019

قال جارى إيدى رئيس شركة فودافون العالمية للخدمات الدولية، أن فرعها في مصر من أهم الفروع على مستوى العالم حيث يمثل العاملين فيه ثلث عدد العاملين في فودافون للخدمات الدولية على مستوى العالم.









تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 5من نوفمبر 2019، حيث شهدت مجموعة من الأحداث المتنوعها.









أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين في أداء المؤشرات ، و إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء.









نشر بوابة الفجر الالكترونية اسعار اسهم البورصة المصرية اليوم ، الأربعاء الموافق 6-11-2019 وفقاً لما جاء بموقع البورصة المصرية .









شهدت اسعار الحديد اليوم حالة من التباتن بين المصانع وبعضخا حيث شهدت اسعار حديد عز اليوم ارتفاعا طيفيا في اسعار منتجات بالاضافى الى ارتفاع سعر طن حدديد المصريين.









شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع صفقة استحواذ شركة فودافون العالمية على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر في السوق المحلية.









في بشرى سارة، واستجابة لرغبات المواطنين، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموافقة على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للمواطنين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم.









نفذت شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، حملات توعوية لعدد من طلاب المدارس بالمحافظة للتوعية بأهمية ترشيد المياه.









يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الجلسة الإفتتاحية "للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي" والمنعقد بالقاهرة خلال يومي 7،6 نوفمبر الجاري.



