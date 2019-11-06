Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 أسباب تقرب فينجر من تدريب بايرن ميونخ.. وعائق وحيد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
أرسين فينجر
أرسين فينجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

لا يزال نادي بايرن ميونخ الألماني، يبحث عن مدرب جديد لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً لنيكو كوفاتش، المدير الفني السابق للفريق الألماني.


سبب إقالة كوفاتش

جاء سبب إقالة نيكو كوفاتش، من تدريب بايرن ميونخ، بسبب سوء النتائج مع العملاق البافاري، آخرهم كانت الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من فريق إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من البوندسليجا، واحتلال الفريق المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد مرور عشر جولات.


و قرر النادى البافارى تعيين المدير الفنى هانز فليك المدرب المساعد مهمة قيادة الفريق، خلال مواجهتى أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني السبت المقبل.


توخيل وتين هاج يصدمان بايرن ميونخ

وكان بايرن ميونخ قد وضع كلاً من توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وإيك تين هاج، مدرب فريق أياكس أمستردام الهولندي، خيارات قوية بعد إقالة كوفاتش، إلا أن الثنائي أكدوا من خلال وسائل الإعلام عن سعادتهم في أنديتهم، ومن ثم عدم الرحيل.


مورينيو و أليجري ضمن قائمة المرشحين

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قد أكدت أن الإيطالي ماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس السابق، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق أيضاً، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق في الفترة السابقة، إلا أنه من الصعب قدوم أحد منهم إلى ألمانيا، بسبب العلاقة الغير جيدة من قبل مورينيو مع إدارة الفريق، وعدم تحدث الألمانية من قبل أليجري.


وبجانب هؤلاء، فهناك أرسين فينجر مدرب فريق أرسنال السابق، والذي استمر في قيادة الفريق اللندني 22 عاماً، والذي يرغب في العودة للتدريب مرة أخرى، وذلك بعد تصريحاتة أمس لشبكة بي إن سبورتس.


ويرصد لكم الفجر الرياضي أبرز الأشياء التي جعلت فينجر قريب من تدريب بايرن ميونخ:


إتقانه الجيد للغة الألمانية

يتحدث الفرنسي أرسين فينجر العديد من اللغات من بينها اللغة الألمانية، وهذا ما سيجعل من السهل التحدث مع لاعبي الفريق البافاري، وشرح كل الأمور المتعلقة بالفريق بكل بساطة.


رغبته القوية في العودة للتدريب

يرغب المدير الفني الفرنسي، في العودة للتدريب مرة أخرى، وخصوصا بعد رحيلة عن أرسنال في عام 2018، وعدم ارتباطه بأي نادي آخر منذ ذلك الوقت.


وكان فينجر قد أكد أمس خلال تصريحاتة لشبكة بي إن سبورتس، أن التدريب يمثل حياته كلها، مؤكدا أنه يفتقد للأمور التي تحدث داخل المستطيل الأخضر.


فينجر والشباب وجهان لعملة واحدة

يعتمد فينجر دائما على العناصر الشابة، وتطويره لهم، فدائما ما كان الفرنسي يعتمد على الشباب مع أرسنال، وهو ما يتمتع به بايرن ميونخ، من وجود العديد من العناصر الشابة داخل صفوف العملاق البافاري.


اللاعبين الفرنسيين في ميونخ

يعشق دائما المدرب صاحب الـ70 عامًا، تواجد لاعبين يحملون الجنسية الفرنسية في صفوف الفريق الذي يقوم بتدريبه، مثلما كان في أرسنال عام 2004، والذي سمي بالجيل الذهبي، وتحقيقه لقب البريميرليج في ذلك الوقت.


ويمتلك بايرن ميونخ في صفوف فريقه خمس لاعبين فرنسيين، وهم كينجسلي كومان و كورينتين توليسو، وبنيامين بافارد، ولوكاس هيرنانديز، وميكائيل كويسانسي، وذلك ما سيساعد فينجر من التأقلم السريع مع الفريق.


إدارة الفريق البافاري العائق الوحيد أمام فينجر

قد تكون إدارة بايرن ميونخ هي العائق الوحيد أمام فينجر لخلافة كوفاتش، حيث أن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، يريد مدرب للفريق حتى نهاية الموسم فقط، حتى يستطيع الحصول على خدمة تين هاج مدرب أياكس العام المقبل، هذا ما يجعل فينجر يرفض تدريب الفريق.


هل سيتم تعيين أرسين فينجر مديراً فنياً لبايرن ميونخ، ويقرر حقبة تاريخية ثانية له بعد ولايته مع أرسنال، أم سيستمر هانز فليك في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم؟.

Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديده بشأن إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلق على عنوان غلاف مجلة الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعتين و 42 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status