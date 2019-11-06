4 أسباب تقرب فينجر من تدريب بايرن ميونخ.. وعائق وحيد

لا يزال نادي بايرن ميونخ الألماني، يبحث عن مدرب جديد لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً لنيكو كوفاتش، المدير الفني السابق للفريق الألماني.





سبب إقالة كوفاتش

جاء سبب إقالة نيكو كوفاتش، من تدريب بايرن ميونخ، بسبب سوء النتائج مع العملاق البافاري، آخرهم كانت الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من فريق إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من البوندسليجا، واحتلال الفريق المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد مرور عشر جولات.





و قرر النادى البافارى تعيين المدير الفنى هانز فليك المدرب المساعد مهمة قيادة الفريق، خلال مواجهتى أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني السبت المقبل.





توخيل وتين هاج يصدمان بايرن ميونخ

وكان بايرن ميونخ قد وضع كلاً من توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، وإيك تين هاج، مدرب فريق أياكس أمستردام الهولندي، خيارات قوية بعد إقالة كوفاتش، إلا أن الثنائي أكدوا من خلال وسائل الإعلام عن سعادتهم في أنديتهم، ومن ثم عدم الرحيل.





مورينيو و أليجري ضمن قائمة المرشحين

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قد أكدت أن الإيطالي ماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس السابق، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق أيضاً، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق في الفترة السابقة، إلا أنه من الصعب قدوم أحد منهم إلى ألمانيا، بسبب العلاقة الغير جيدة من قبل مورينيو مع إدارة الفريق، وعدم تحدث الألمانية من قبل أليجري.





وبجانب هؤلاء، فهناك أرسين فينجر مدرب فريق أرسنال السابق، والذي استمر في قيادة الفريق اللندني 22 عاماً، والذي يرغب في العودة للتدريب مرة أخرى، وذلك بعد تصريحاتة أمس لشبكة بي إن سبورتس.





ويرصد لكم الفجر الرياضي أبرز الأشياء التي جعلت فينجر قريب من تدريب بايرن ميونخ:





إتقانه الجيد للغة الألمانية

يتحدث الفرنسي أرسين فينجر العديد من اللغات من بينها اللغة الألمانية، وهذا ما سيجعل من السهل التحدث مع لاعبي الفريق البافاري، وشرح كل الأمور المتعلقة بالفريق بكل بساطة.





رغبته القوية في العودة للتدريب

يرغب المدير الفني الفرنسي، في العودة للتدريب مرة أخرى، وخصوصا بعد رحيلة عن أرسنال في عام 2018، وعدم ارتباطه بأي نادي آخر منذ ذلك الوقت.





وكان فينجر قد أكد أمس خلال تصريحاتة لشبكة بي إن سبورتس، أن التدريب يمثل حياته كلها، مؤكدا أنه يفتقد للأمور التي تحدث داخل المستطيل الأخضر.





فينجر والشباب وجهان لعملة واحدة

يعتمد فينجر دائما على العناصر الشابة، وتطويره لهم، فدائما ما كان الفرنسي يعتمد على الشباب مع أرسنال، وهو ما يتمتع به بايرن ميونخ، من وجود العديد من العناصر الشابة داخل صفوف العملاق البافاري.





اللاعبين الفرنسيين في ميونخ

يعشق دائما المدرب صاحب الـ70 عامًا، تواجد لاعبين يحملون الجنسية الفرنسية في صفوف الفريق الذي يقوم بتدريبه، مثلما كان في أرسنال عام 2004، والذي سمي بالجيل الذهبي، وتحقيقه لقب البريميرليج في ذلك الوقت.





ويمتلك بايرن ميونخ في صفوف فريقه خمس لاعبين فرنسيين، وهم كينجسلي كومان و كورينتين توليسو، وبنيامين بافارد، ولوكاس هيرنانديز، وميكائيل كويسانسي، وذلك ما سيساعد فينجر من التأقلم السريع مع الفريق.





إدارة الفريق البافاري العائق الوحيد أمام فينجر

قد تكون إدارة بايرن ميونخ هي العائق الوحيد أمام فينجر لخلافة كوفاتش، حيث أن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، يريد مدرب للفريق حتى نهاية الموسم فقط، حتى يستطيع الحصول على خدمة تين هاج مدرب أياكس العام المقبل، هذا ما يجعل فينجر يرفض تدريب الفريق.





هل سيتم تعيين أرسين فينجر مديراً فنياً لبايرن ميونخ، ويقرر حقبة تاريخية ثانية له بعد ولايته مع أرسنال، أم سيستمر هانز فليك في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم؟.