Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرقام لا تكذب.. أزمة ميسي وجريزمان تزيد معاناة برشلونة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:03 م
Advertisements
ميسي وجريزمان
ميسي وجريزمان
عبد الرحمن السيد
Advertisements

واصل الثنائي ميسي وجريزمان عدم نجاحهما في تكوين شراكة ثنائية في خط هجوم برشلونة، وذلك بعدما فشل كلاهما في قيادة البرسا لتحقيق الفوز على سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال .

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، أنه ظهرت علامات عدم التفاهم بين الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان خلال مواجهة برشلونة ضد سلافيا براج.

وأشارت، أن كلاهما يعتبر الفريق منقوصًا وقرر مواصلة اللعب الفردي في خط الهجوم،أملًا في قيادة الفريق لتحقيق الفوز، وهو ما باء بالفشل من جانب كلا اللاعبين بعدما حسم التعادل السلبي مواجهة تلك المباراة .

وتابعت، أن هناك العديد من الأرقام الكارثية التي تحيط بالثنائي خلال المباراة، حيث أن جريزمان قام بتمرير كرة وحيدة إلى قائد برشلونة خلال المباراة، فيما مرر الأخير 4 كرات إلى الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد.

وأضافت، أن مجموعة التمريرات المتبادلة بين ميسي وجريزمان وصل إلى 18 تمريرة فقط خلال 4 مباريات، وهو ما يؤكد وجود أزمة بين علاقة الثنائي الهجومي للفريق، علمًا بان الأوروجوياني لويس سواريز وصل إلى 32 تمريرة مع ميسي في الثلاثة مباريات الأخيرة لهما سويًا.

وأكملت، أن عدم تفاهم كلا النجمين على العشب داخل كامب نو كان أحد أسباب تعرضهما إلى صافرات الاستهجان عقب نهاية المباراة، حيث لم يقدم أي منهما المردود المنتظر.

وأنهت، أنه حال نجاح ميسي وجريزمان في تكوين ثنائية مثل ثنائية ميسي وسورايز، ستنقلب صافرات الاستهجان التي طاردتهما في كامب نو إلى التصفيق.

Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 3 ساعات

من "كوبري" أمين لـ"وقفة" رمضان.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ يوم

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلق على عنوان غلاف مجلة الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

منذ أقل من ساعتين

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يوم

بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديده بشأن إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

"جنون الطقس".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من جديد: "احترسوا"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

02:04 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status