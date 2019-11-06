الأرقام لا تكذب.. أزمة ميسي وجريزمان تزيد معاناة برشلونة





واصل الثنائي ميسي وجريزمان عدم نجاحهما في تكوين شراكة ثنائية في خط هجوم برشلونة، وذلك بعدما فشل كلاهما في قيادة البرسا لتحقيق الفوز على سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال .





وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، أنه ظهرت علامات عدم التفاهم بين الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان خلال مواجهة برشلونة ضد سلافيا براج.





وأشارت، أن كلاهما يعتبر الفريق منقوصًا وقرر مواصلة اللعب الفردي في خط الهجوم،أملًا في قيادة الفريق لتحقيق الفوز، وهو ما باء بالفشل من جانب كلا اللاعبين بعدما حسم التعادل السلبي مواجهة تلك المباراة .





وتابعت، أن هناك العديد من الأرقام الكارثية التي تحيط بالثنائي خلال المباراة، حيث أن جريزمان قام بتمرير كرة وحيدة إلى قائد برشلونة خلال المباراة، فيما مرر الأخير 4 كرات إلى الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد.





وأضافت، أن مجموعة التمريرات المتبادلة بين ميسي وجريزمان وصل إلى 18 تمريرة فقط خلال 4 مباريات، وهو ما يؤكد وجود أزمة بين علاقة الثنائي الهجومي للفريق، علمًا بان الأوروجوياني لويس سواريز وصل إلى 32 تمريرة مع ميسي في الثلاثة مباريات الأخيرة لهما سويًا.





وأكملت، أن عدم تفاهم كلا النجمين على العشب داخل كامب نو كان أحد أسباب تعرضهما إلى صافرات الاستهجان عقب نهاية المباراة، حيث لم يقدم أي منهما المردود المنتظر.





وأنهت، أنه حال نجاح ميسي وجريزمان في تكوين ثنائية مثل ثنائية ميسي وسورايز، ستنقلب صافرات الاستهجان التي طاردتهما في كامب نو إلى التصفيق.



