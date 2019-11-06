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لقاء بين قيس سعيّد وكاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الخارجية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، صبري باش طبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.

وصرّح صبري باش طبجي أنّه قدّم عرضا حول النتائج المهمّة، التي كلّفه بها رئيس الدولة حيث ترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الوزارية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، المنعقدة يوم 31 أكتوبر الماضي بإمارة موناكو، والتي شهدت تسلّم تونس رئاسة القمة الفرنكوفونية القادمة التي ستحتضنها بلادنا في ديسمبر 2020.

وقد أبرز كاتب الدولة المكلّف بتسيير الشؤون الخارجية، أهمية هذا الحدث وما سيوفّره من فرص لمزيد التعريف بتونس دولة الحريات والديمقراطية والقانون وبثرائها الثقافي واللغوي.

وأضاف صبري باش طبجي أنّه قدّم عرضا حول أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة، كما بلّغ تهاني أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي بالخارج وإطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية إلى السيّد رئيس الجمهورية على الثقة التي منحها له الشعب، مؤكدا على الآفاق الواعدة في العلاقات الخارجية لتونس وتطلّع العالم لمزيد مساندة بلادنا، ودعم التعاون معها إثر نجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأفاد صبري باش طبجي أنّ رئيس الجمهورية، كلّفه بإبلاغ تحيّاته وتشجيعه لكافة أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي وموظفي وزارة الشؤون الخارجية، لمواصلة العمل بكلّ ثبات خدمة للمصلحة الوطنية.
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